Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. İmza töreni 15 Eylül Pazartesi günü kulüp tesislerinde yapılacak.

Nuri Şahin Başakşehir’de

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından Nuri Şahin ile anlaşmaya vardı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, prensip anlaşmasının sağlandığı ve imza töreninin 15 Eylül Pazartesi günü başkan Göksel Gümüşdağ’ın katılımıyla düzenleneceği bildirildi.

36 yaşındaki Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor’da başlamış, 2021-2023 yılları arasında Başakşehir’i çalıştırmıştı. Ardından Borussia Dortmund’da yardımcı antrenör olarak görev aldı ve Haziran 2024’te 3 yıllık sözleşmeyle teknik direktör oldu. Ocak ayında Dortmund ile yolları ayrıldı.