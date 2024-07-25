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Başakşehir , UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında La Fiorita ile karşılaşacak. Çağdaş Atan’ın yönetiminde Avrupa’daki ilk sınavını verecek olan Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Trabzonspor ve Başakşehir, Avrupa serüvenine başlıyor

Trabzonspor ve Başakşehir, Avrupa serüvenine başlıyor

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