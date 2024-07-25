Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında La Fiorita ile karşılaşacak. Çağdaş Atan’ın yönetiminde Avrupa’daki ilk sınavını verecek olan Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
İlk 11 açıklandı
Başakşehir:
- Muhammed
- Kemen
- Duarte
- Opoku
- Ömer Ali
- Onur
- Berkay
- Deniz
- Pelkas
- Davidson
- Figueiredo
La Fiorita:
- Vivan
- Mazzotti
- Pezzi
- Scipioni
- Greco
- Mazzotti
- Cicarelli
- Guerri
- Di Modugno
- Semprini
- Casolla
Başakşehir'in La Fiorita karşısında alacağı sonuç, Avrupa kupalarındaki yolculuğunu şekillendirecek.
Kaynak: Haber Merkezi