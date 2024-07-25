Trabzonspor ve Başakşehir, Avrupa serüvenine başlıyor Trabzonspor ve Başakşehir, Avrupa serüvenine başlıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında La Fiorita ile karşılaşacak. Çağdaş Atan’ın yönetiminde Avrupa’daki ilk sınavını verecek olan Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

İlk 11 açıklandı

Başakşehir:

  • Muhammed
  • Kemen
  • Duarte
  • Opoku
  • Ömer Ali
  • Onur
  • Berkay
  • Deniz
  • Pelkas
  • Davidson
  • Figueiredo

La Fiorita:

  • Vivan
  • Mazzotti
  • Pezzi
  • Scipioni
  • Greco
  • Mazzotti
  • Cicarelli
  • Guerri
  • Di Modugno
  • Semprini
  • Casolla

Başakşehir'in La Fiorita karşısında alacağı sonuç, Avrupa kupalarındaki yolculuğunu şekillendirecek. 

Kaynak: Haber Merkezi