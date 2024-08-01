Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında La Fiorita ile karşılaştı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte üstün bir performans sergileyen Başakşehir, 13. dakikada Piatek’in golüyle öne geçti.

Başakşehir, La Fiorita’yı 4 Yenerek Bir Üst Tura Yükseldi0

Goller peş peşe geldi

31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güreler’in golleriyle farkı artıran Başakşehir, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Maçın sonlarına doğru, 90+1. dakikada Piatek bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 4-0 yaptı.

İlk maçı 6-1 kazanan Başakşehir, rövanşta San Marino ekibini 4-0 mağlup ederek toplamda 10-1’lik skorla üçüncü eleme turuna yükseldi.

Başakşehir, La Fiorita’yı 4 Yenerek Bir Üst Tura Yükseldi

Nazilli'de şok ayrılık Nazilli'de şok ayrılık

Üçüncü eleme turu rakibi

Başakşehir, üçüncü eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia ile karşılaşacak. İlk maç, 8 Ağustos’ta deplasmanda oynanacakken, rövanş karşılaşması 15 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Başakşehir’in başarılı performansı, Avrupa kupalarındaki iddiasını sürdürdüğünü gösterdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ