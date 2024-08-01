Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında La Fiorita ile karşılaştı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte üstün bir performans sergileyen Başakşehir, 13. dakikada Piatek’in golüyle öne geçti.

Goller peş peşe geldi

31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güreler’in golleriyle farkı artıran Başakşehir, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Maçın sonlarına doğru, 90+1. dakikada Piatek bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 4-0 yaptı.

İlk maçı 6-1 kazanan Başakşehir, rövanşta San Marino ekibini 4-0 mağlup ederek toplamda 10-1’lik skorla üçüncü eleme turuna yükseldi.

Üçüncü eleme turu rakibi

Başakşehir, üçüncü eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia ile karşılaşacak. İlk maç, 8 Ağustos’ta deplasmanda oynanacakken, rövanş karşılaşması 15 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Başakşehir’in başarılı performansı, Avrupa kupalarındaki iddiasını sürdürdüğünü gösterdi.