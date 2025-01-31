Trendyol Süper Lig’de kritik mücadelelerden biri daha futbolseverleri bekliyor. Başakşehir, Iğdır Samsunspor'u sahasında ağırlayacak. Taraftarlar, maçın yayın bilgilerini ve takımların muhtemel kadrolarını merak ediyor.

Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Başakşehir ile Samsunspor arasındaki mücadele, 1 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki ekip de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, futbolseverler nefes kesen bir mücadele izlemeye hazırlanıyor. Maç öncesinde takımların son durumları ve muhtemel 11’ler yeni haberlerle açıklanacak.