Trendyol Süper Lig’de kritik mücadelelerden biri daha futbolseverleri bekliyor. Başakşehir, Iğdır Samsunspor'u sahasında ağırlayacak. Taraftarlar, maçın yayın bilgilerini ve takımların muhtemel kadrolarını merak ediyor.
Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Başakşehir ile Samsunspor arasındaki mücadele, 1 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İki ekip de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, futbolseverler nefes kesen bir mücadele izlemeye hazırlanıyor. Maç öncesinde takımların son durumları ve muhtemel 11’ler yeni haberlerle açıklanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ