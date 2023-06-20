Başakşehir Belediyesi, çocukların gelişimine yönelik eğitimlerine yaz tatilinde de devam ediyor. 3 hafta sürecek programlar kapsamında; algoritmaya giriş, Arduino devre kartı tanıtımı, Mblock ile arayüz tanıtımı, temel elektrik ve elektronik sensörlerin kullanımı ve programlanması, robot uygulaması ve programlanması ile yarışma pistinde robotların denemesi eğitimleri yer alacak. ‘Çizgi İzleyen Araba' projesinde kullanılacak DC motor, motor sürücü modülü ve kızılötesi sensör modülünü kapsayan temel elektronik bilgiler verilecek. Eğitim sonunda çocukların öğrendikleri bilgileri hayata geçirecekleri uygulama dersi de yapılacak.