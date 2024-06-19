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Tartıştığı eşini evden atmasının ardından 3, 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını alıkoyduğu belirlenen N.F, polisin ikna çabalarına yanıt vermeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Zanlının aralıklarla çocuklarını cama çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü.

Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açtı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber verdi.

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İSTANBUL (AA) - Başakşehir 'de çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan atma tehdidinde bulunan kişi, gözaltına alındı.

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