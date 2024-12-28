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Şoförün aracı durdurmasıyla birlikte yolcular hızla otobüsten tahliye edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Saat 18.00 sıralarında 17. Bölge mevkisinde hareket halinde olan İETT otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki sürücüler, durumu fark ederek korna çalıp şoförü uyardı.

Başakşehir Kayaşehir Mahallesi’nde seyir halindeki bir İETT otobüsü nden yükselen dumanlar, çevrede paniğe yol açtı. Yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı.

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