Başakşehir Kayaşehir Mahallesi’nde seyir halindeki bir İETT otobüsünden yükselen dumanlar, çevrede paniğe yol açtı. Yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı.
Diğer sürücülerin uyarısı hayat kurtardı
Saat 18.00 sıralarında 17. Bölge mevkisinde hareket halinde olan İETT otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki sürücüler, durumu fark ederek korna çalıp şoförü uyardı.
Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi
Şoförün aracı durdurmasıyla birlikte yolcular hızla otobüsten tahliye edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: İHA