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Olay yüzünden otoyolun üç şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik akışının kontrollü sağlandığı yolda araç yoğunluğu oluştu.

Kazada yaralan midibüsün şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - Başakşehir 'de otoyolda seyir halindeyken kamyonete çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı.

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