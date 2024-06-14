İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde okulda düzenlenen karne töreninde öğrenciler, Filistin temalı balonlarla İsrail'in saldırılarına dikkati çekti.

Başakşehir Mehmet Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu'nun konferans salonunda öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla yapılan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, yaptığı konuşmada, öğrenmenin sadece dört duvar arasında yapılan bir faaliyet olmadığını belirterek, karne alan öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumaları, müzeleri ve büyüklerini ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

İsrail’in çocuk, genç ve yaşlı dinlemeden Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara dikkati çeken Çoşkun, "İsrail ancak güçten anlar. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak milli ve manevi, ahlaki değerleriyle yetişecek siz imam hatip gençliği olarak üzerinize düşen görevleri en iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Daha çok çalışmanız, daha iyi yerlere gelmeniz ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeniz gerekiyor. Ardından adil bir dünyanın sağlandığı yeni bir dünya düzenini inşallah sizler inşa edeceksiniz diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Karıncalar gibi çalışmaya var mısınız?"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de Necip Fazıl Kısakürek’in, "Devler gibi eser bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım." ve Fatih Sultan Mehmet'in "Onlar, denizi zincirleyecek kadar akıllıysa biz gemileri karadan yürütecek kadar cesuruz." şeklindeki sözlerine atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir" dediğini anımsatan Beşinci, "Karıncalar gibi çalışmaya, Fatih gibi cesur olmaya ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmek için gece gündüz çalışmaya var mısınız?" diye seslendi.

Konuşmaların ardından 5. sınıf öğrencisi Ömer Salih İpekçi, "Dünyanın Bütün Çiçekleri" şiirini seslendirdi.

Etkinlikte 7. sınıf öğrencisi Muhammed Adnan Attar, Filistin’deki çocuklar için kaleme aldığı "Seninleyiz Ey Filistin" başlıklı metni okudu.

Öğrenciler, Filistin temalı balonlarla İsrail'in saldırılarına dikkati çeken etkinlik yaptı.

Törenin sonunda Kur’an-ı Kerim Bilgi Yarışması'nda İstanbul genelinde dereceye giren öğrencilere vakıf tarafından çeşitli ödüller verildi.

Okul bahçesinde öğrencilere karne hediyesi olarak pamuk şekeri dağıtıldı.