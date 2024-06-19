Panik dolu anlar

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde çocuğunu rehin alan bir baba, pencereden sarkıtmaya başladı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde.

Rehine durumu

İddialara göre, eşiyle tartışan bir kişi, çocuğunu rehin alarak binada bulunan dairelerinden birinin penceresinden sarkıtmaya başladı. Olay büyük panik yarattı.

Polis ve itfaiye müdahalesi

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Polis, babayı ikna etmeye çalışırken, itfaiye de çocuğun düşme riskine karşı hazır bekliyor.

Olayın gelişimi

Rehine durumunun çözümü için polis ve itfaiye ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor.