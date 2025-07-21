UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi yapıldı. Temsilcimiz Başakşehir’in bu turdaki muhtemel rakibi, yapılan eşleşme sonucu belli oldu.



Başakşehir’in ilk rakibi Cherno More

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Bu turdaki rakibi Bulgaristan ekibi Cherno More olacak. Tur atlaması halinde ise bir sonraki rakibi de belirlendi.

Viking FK - FC Koper galibiyle karşılaşacak

Çağdaş Atan’ın yönetimindeki Başakşehir, Cherno More’yi geçerse Norveç temsilcisi Viking FK ile Slovenya ekibi FC Koper arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi maç takvimi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 7 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 14 Ağustos’ta oynanacak.

Tur atlayan takımlar, play-off turuna 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde çıkacak.