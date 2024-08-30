UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Toplam 36 takımın yer alacağı grup aşaması kura çekimi, bugün belirlendi.

Başakşehir'in rakipleri:

Kopenhag (D)

Heidenheim (E)

SK Rapid (E)

Cercle Brugge (D)

Petrocub (E)

Celje (D)

UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren önemli bir format değişikliğiyle lig usulü olarak düzenlenecek. Her iki turnuvada da 36 takım yer alacak.

Yeni formatın detayları

Bu sezon ilk kez uygulanacak yeni formatla birlikte, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup aşaması yerine lig usulü uygulanacak. Avrupa Ligi’nde 36 takım, dördü iç sahada, dördü deplasmanda olmak üzere sekiz rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi’nde ise her takım, üçü iç sahada, üçü deplasmanda olmak üzere altı rakiple mücadele edecek.

Her iki turnuvada da ilk sekize giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24’üncü sırada yer alan ekipler play-off turunda karşılaşacak. Play-off turundan itibaren ise çift maçlı eleme sistemi geçerli olacak.

Takımlar, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere toplam 6 rakiple mücadele edecek.

Turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşı karşıya gelerek son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemi uygulanacak.

Konferans Ligi mücadelesi 3 Ekim'de başlayacak ve finali 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw kentindeki statta oynanacak.