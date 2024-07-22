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Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Avrupa kupalarında kura günü | Üç temsilcimizin rakipleri belli olacak

Avrupa kupalarında kura günü | Üç temsilcimizin rakipleri belli olacak

Avrupa Konferans Ligi 'nde mücadele eden Başakşehir , 2. ön eleme turunun ilk maçında perşembe günü La Fiorita'yı konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos'ta oynanacak. Başakşehir'in bir üst tura çıkması halinde eşleşeceği rakibi kura çekimi nde belirlendi.

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