Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, 2. ön eleme turunun ilk maçında perşembe günü La Fiorita'yı konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos'ta oynanacak. Başakşehir'in bir üst tura çıkması halinde eşleşeceği rakibi kura çekiminde belirlendi.

Avrupa kupalarında kura günü | Üç temsilcimizin rakipleri belli olacak Avrupa kupalarında kura günü | Üç temsilcimizin rakipleri belli olacak

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde La Fiorita'yı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Iberia Tbilisi-Partizani galibiyeyle karşılaşacak.

Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ