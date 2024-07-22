Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, 2. ön eleme turunun ilk maçında perşembe günü La Fiorita'yı konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos'ta oynanacak. Başakşehir'in bir üst tura çıkması halinde eşleşeceği rakibi kura çekiminde belirlendi.
RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde La Fiorita'yı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Iberia Tbilisi-Partizani galibiyeyle karşılaşacak.
Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ