Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Türkiye temsilcisi Başakşehir'in play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Başakşehir, 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'i elemesi halinde play-off turunda İrlanda temsilcisi St.Patrick's ile Azerbaycan temsilcisi FC Sabah arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Maç takvimi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak. İlk maçta alınacak iyi bir sonuç, Başakşehir'in grup aşamasına kalma yolunda büyük önem taşıyacak.

Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi yolculuğu

Başakşehir, Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri olarak Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyor. 3. eleme turunda Iberia Tiflis ile karşılaşacak olan Başakşehir, bu turu geçerek play-off turuna kalmayı amaçlıyor. Play-off turunda karşılaşacakları St.Patrick's veya FC Sabah, zorlu rakipler olarak dikkat çekiyor ancak Başakşehir'in tecrübesi ve kadro kalitesi ile bu engeli aşabileceği düşünülüyor.