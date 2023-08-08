Bu yüzyıl, en çok başarılı olmak isteyenlerin yüzyılı olsa gerek. Abartılmış bir başarı yarışı. Başarılı olanların, nasıl başarıya ulaştıkarına dair konuşmaları, tavsiyeleri...

Başarı nedir ki? Yaptığın şeyle daha fazla göz önüne çıkmak mı? Fark yarat, öne çık. Evet anlatılan aşağı yukarı bu. İnsanların amaçladığı şeyler için uğraşması ve hedefine ulaşması elbette çok kıymetli. İdeallerin, hayallerin için çok çalışmak, kendini geliştirmek, yeni bir şeyler keşfetmek, herhangi bir şeyde istediğine ulaşmak başarının tanımları içinde olabilir. Ancak, klasik başarı tanımından biraz uzak gibi günümüz başarı anlayışı, çok fazla hırsa kapılmış gibi. Başarmalısın, başaramazsan bir hiçsin der gibi. Ya hep ya hiç. Bir şeyleri başarabilmek mutlululuğa giden tek yol sanki. Hatta bunun ötesinde, başarıyı, başarmış olmak için başarmalısın seviyesine cıkmış durum. Evet tam olarak böyle bir psikoloji ortaya çıkmaya başladı.

Harika motivasyon konuşmaları... Konfor alanından çık, en iyi versiyonuna ulaş, tekrar tekrar yenilsen de ayağa kalk. Başarıya odaklanmiş bir hayat. Bu tavsiyeler hedeflere ulaşmak için doğru olsada hayat düz bir yol değil ve sadece başarabilmek hırsına bürünecek kadar basit de değil. Herkes, hayatında bir çok şeyle mücadele ediyor ve inişli çıkışlı dönemler geçiriyor. Bu yüzden başarmak yalnızca çok büyük işler başarabilmek, öne çıkmak, fark yaratmaktan ibaret değil.

Başarı, bir işçinin 30 yıl boyunca, her sabah 6 da kalkıp işe gitmesi mesela...

Başarı, okutulmamış bir kadının, temizliğe giderek çocuklarını tek başına büyütmesi, okutması... Başarı, derin travmalara sahip birinin, iyileşmesi mesela, hatta bu travmalardan kurtulamasa da bununla yaşamayı öğrenmesi....

Basarı bir öğrencinin, 16 yıl düzenli eğitim hayatına devam etmesi...

Başarı, hasta bir çocuğun hastalığını yenmesi...

Hatta başarı her gün zam gelen bir ülkede ayakta kalmaya çalışmak mesela...

Tabi başarmak kavramı çoğunluğa ait olunca, başarıdan sayılmıyor nedense.

Büyük başarılara imza atan insanların başarıları ne kadar değerliyse, bunlar gibi binlerce başarı da o kadar değerli. Başarı yalnızca başarısı duyulan ve bilinenlere ait degil.

Dünya adil bir yer değil, herkes aynı koşullarda doğmadı, herkes aynı imkanlara sahip değil. Başarıya giden yolda büyük bir çabanın, azmin, vazgeçmemenin, katkısı inkar edilemez. "İmkansızlar içinde başardı, sıfırdan zirveye çıktı" diyebilirsiniz. Ancak çoğu insanın içinde olduğu koşullar ne yazık ki hayallere dahi izin vermez.

Çoğu insan kimse bilmeden, çok şey atlattı ve çok savaştan çıktı bu bile takdire değer . O yüzden herkes küçük zannedilen büyük başarılarını kutlasın. Hayatta kalabilme mücadelesi en büyük başarı...