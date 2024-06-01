Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin (BGC) geleneksel olarak düzenlendiği başarı ödülleri yarışmasında ‘Spor fotoğrafı’ ve ‘Spor Köşe Yazısı’ kategorilerinde birinci olan basın mensupları, ödüllerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in elinden aldı. Gecede konuşan Başkan Mustafa Bozbey, özgür basının toplumun aynası, halkın da sesi olduğunu belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin 12 dalda düzenlediği yarışmaya bu yıl 114 eser başvurdu. 2023 yılında yayınlanan 114 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik jüri, toplam 12 esere başarı, 8 esere de mansiyon ödülü verilmesini kararlaştırdı. Basın Kültür Sarayı’ndaki ödül törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Selçuk Türkoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, BGC Başkanı Nuri Kolaylı, BGC yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. “ÖZGÜR BİR BASIN, TOPLUMUN AYNASIDIR” Gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BGC’nin 77 yıldır demokrasi kültürünün gelişmesi, genç gazetecilerin özendirilmesi ve yerel gazeteciliğin güçlendirilmesi amacıyla mücadele verdiğini söyledi. Gazetecilik mesleğini gazeteci olarak sürdüren herkesi tebrik eden Başkan Bozbey, “İfade özgürlüğü, toplumların temel taşlarından biridir. Toplumların ilerlemesi, gelişmesi ve daha verimli hale gelmesi ifade özgürlüğünün korunmasıyla mümkündür. İfade özgürlüğü, toplumsal ve siyasal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesinin de teminatıdır. Özgür bir basın, toplumun aynasıdır. Halkın da sesidir. Bursa basını tarihi boyunca önemli rol üstlenmiştir. Bu nedenle Bursa basınına ‘2. Babıali’ ismi verilmiştir. Bursa basını, gazetecilik mesleğine sayısız değerli isimler kazandırmıştır. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getiren basın mensuplarını kutluyorum. BGC Başarı Ödülü Yarışması’nda ödül alan tüm gazetecileri yürekten kutluyorum” dedi.

Başkan Bozbey, konuşmasının ardından ‘Spor fotoğrafı’ ve ‘Spor Köşe Yazısı’ kategorilerinde birinci seçilen basın mensuplarının ödüllerini verdi. BGC Başkanı Nuri Kolaylı da geceye katkılarından dolayı Başkan Bozbey’e plaket verdi.