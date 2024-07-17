Transfer sezonunu nokta atışlarla değerlendiren Altekma, kadrosunu güçlendirmek adına eski oyuncusu Cafer Kirkit ile yeniden anlaşma sağladı. 23 yaşında ve 1.93 boyundaki yetenekli smaçör, Ziraat Bankkart altyapısında yetişti ve Altekma formasını 2021-2022 sezonunda başarıyla terletti.
Ardından, 2022-2023 sezonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor ve 2023-2024 sezonunda Alanya Belediyespor'da etkileyici performanslar sergileyen Kirkit, tekrar İzmir ekibine dönerek önemli bir güç katacak.
Editör: Büşra Babur