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Ardından, 2022-2023 sezonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor ve 2023-2024 sezonunda Alanya Belediyespor'da etkileyici performanslar sergileyen Kirkit, tekrar İzmir ekibine dönerek önemli bir güç katacak.

Transfer sezonunu nokta atışlarla değerlendiren Altekma , kadrosunu güçlendirmek adına eski oyuncusu Cafer Kirkit ile yeniden anlaşma sağladı. 23 yaşında ve 1.93 boyundaki yetenekli smaçör, Ziraat Bankkart altyapısında yetişti ve Altekma formasını 2021-2022 sezonunda başarıyla terletti.

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