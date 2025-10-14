TFF 3. Lig’de uzun süredir şampiyonluk özlemi çeken Karşıyaka, yeni teknik direktörü Burhanettin Basatemür yönetiminde sezona fırtına gibi başladı. Kariyerinde Turgutluspor, Somaspor ve Menemen FK gibi kulüplerde sınırlı imkanlarla önemli başarılar elde eden Basatemür, bu kez İzmir temsilcisinde de kısa sürede fark yaratmayı başardı.

8 sezondur 3. Lig’den bir türlü kurtulamayan yeşil-kırmızılı ekipte yaz döneminde teknik direktörlük görevine getirilen 52 yaşındaki Basatemür, kadroyu adeta sil baştan yeniledi. Ferdi dışında neredeyse tüm oyuncuların değiştiği kadroda hem tecrübeli isimlere hem de gelecek vadeden gençlere yer verildi.

Tolga Ünlü, Tunay Meral, Erhan Öztürk, Ensar Akgün ve Mücahit Aslan gibi deneyimli futbolcuların liderliğinde, Yasin Uzunoğlu, Mehmet Güneş ve Onur İnan gibi genç yeteneklerle “kolej takımı” havası yakalayan Karşıyaka, yeni sezona müthiş bir giriş yaptı.

Ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibi, namağlup şekilde zirveye yerleşerek taraftarlarına yıllar sonra umut verdi. Yeni statüyle birlikte genç oyunculara yönelen Karşıyaka’da, Basatemür’ün keşfettiği futbolcular şimdiden üst liglerden birçok kulübün radarına girdi.

Alt liglerdeki gençleri parlatmasıyla tanınan Burhanettin Basatemür, hem takım performansını hem de oyuncu değerlerini yukarı çeken oyun anlayışıyla dikkat çekiyor. Kaf-Kaf camiası, bu performansın sezon sonuna kadar sürmesi halinde yıllardır beklenen şampiyonluğun gelebileceğine inanıyor.