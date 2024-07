ERZİNCAN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, PKK'lı teröristlerin 31 yıl önce Başbağlar'da 33 sivili şehit ettiğini belirterek, "Burada sıkılan kurşunlar, elbette sadece buradaki köylülerimizi değil ama insanlığı, insanlığın vicdanını ve tüm milletimizi hedef aldı." dedi.



Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için anma töreni düzenlendi. Katılımcılar, tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret edip katliamda hayatını kaybedenler için dua etti.

Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları da okundu.

- "Hamdolsun millet olarak biz bu oyunlara gelmedik"

Bakan Bayraktar, anma programında yaptığı konuşmada, hain terör örgütünün bundan 31 yıl önce Başbağlar'da dünyanın gördüğü en alçak, en insanlık dışı saldırılardan birini düzenlediğini söyledi.

PKK'lı teröristlerin, akşam namazını kılmak için köy camisine giden vatandaşları meydanda toplayarak kurşuna dizdiğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Köy camisini, okul ve köydeki evlerin tamamını ateşe verdiler ve toplam 33 vatandaşımızı maalesef şehit ettiler. Burada sıkılan kurşunlar, elbette sadece buradaki köylülerimizi değil ama insanlığı, insanlığın vicdanını ve tüm milletimizi hedef aldı. Yaşanan bu elim olayların ardından Başbağlar, yaşadığı bu büyük acıya, birliğimize, bütünlüğümüze ve kardeşliğimize sıkılan kurşunlara rağmen korkmadı, metanetini korudu ve teröre asla boyun eğmedi. Bu toprakları, ana yurdu, ata yurtlarını terk etmedi terk etmeyi bir kez bile düşünmedi. Hiçbir provokasyonlara kapılmadan devletine güvenmeye devam etti. Allah'a hamdolsun millet olarak biz bu oyunlara gelmedik ve bu sayede bu eli kanlı örgüt, bu eli kanlı katiller, kirli amaçlarına ulaşamadılar."

Bayraktar, millet olarak her daim çok dikkatli ve uyanık olmaları gerektiğini vurgulayarak, milletin birliğini ve kardeşliğini bozmak isteyen güçlerin durmadığını ve durmayacağını belirtti.

Bu yüzden ülke olarak birlik ve beraberliği daha da güçlendirmeleri gerektiğini söyleyen Bayraktar, "Aramıza nifak tohumları ekmek isteyen şer odaklarına fırsat vermememiz gerekiyor. Ülkemiz üzerinde karanlık emelleri olanlar şunu çok iyi bilmelidir ki, bu köklü devlet ve bu aziz milletimiz var oldukça, asla ve asla bu emellerine ulaşamayacaklardır." diye konuştu.

- "Teröristlerden döktükleri kanın hesabını katbekat her an her yerde soruyoruz"

Başbağlar'da 31 yıl önce yaşanan acının hala ilk günkü gibi yüreklerinde taze olduğunu dile getiren Bayraktar, bu elim olayı bir ömür yüreklerinde hissedeceklerini ifade etti.

Ülke olarak, devlet olarak tüm terör örgütleriyle amansız bir mücadele sürdürmeye devam ettiklerini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Teröristlerden döktükleri kanın hesabını katbekat her an her yerde soruyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar peşlerini bırakmıyor, yakalıyor ve gereğini yapıyoruz. Hamdolsun şimdi ülkemizin hiçbir yerinde teröristler adeta nefes alamıyor. Ülkemizi terör belasından tamamen kurtarmak için güvenlik güçlerimiz gecesini gündüzüne katarak büyük bir mücadele sürdürüyor. Bu terör belasını yok edene kadar da hem sınırlarımız içinde hem sınırlarımız dışında mücadelemiz hiç durmadan büyük bir kararlılıkla devam edecek. Tabii terör, sadece canlarımızı alıp kaos çıkarmak istemiyor, esas itibarıyla onların hedefi, ülkemizin kalkınmasını, ülkemizin ileri gitmesini ve milletimizin refahının yükselmesini engellemek. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mınız liderliğinde, onun ortaya koyduğu sağlam irade, kararlılıkla ve elbette güvenlik güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, içişleri bakanlığımız, jandarmamız, polisimiz, korucularımızın cesareti ve mücadelesiyle bölgeyi terörden temizledik ve bu güzel coğrafyaya huzuru tekrar getirdik."

Bayraktar, bu huzur ve istikrar sayesinde bir dönem adı terörle anılan, "gidilemez, girilemez" denilen Şırnak'ta, Gabar’da Cumhuriyet tarihinin karalardaki en büyük petrolünü keşfettiklerini ve bu petrolü ülkede üretmeye başladıklarını hatırlattı.

- "41 kuyudan günlük 45 bin varil, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü hamdolsun üretiyoruz"

Çok zorlu bir coğrafyada gece gündüz demeden 7/24 çalıştıklarını söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yine PKK terörünün alçakça saldırılarına maruz kalan ve bu saldırılar sonucu şehit düşen öğretmenimiz Aybüke Yalçın, onun bir kez daha ruhu şad olsun, onun adını verdiğimiz Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası ve yine PKK terörüne kurban verdiğimiz astsubayımız Esma Çevik'in adını verdiğimiz iki sahada, bugün 41 kuyudan günlük 45 bin varil, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü hamdolsun üretiyoruz. Bölgede yaşayan gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, o kadar büyük bir ümit içerisinde buradaki faaliyetlerimiz, yatırımlarımız o şehre o kadar büyük bir ümit ve heyecan getirdi ki daha şimdiden 3 bin kardeşimize istihdam, iş imkanı sağladık. Dağlarda 450 kilometre yol yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bütün bu yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla, petrol üretimimizle adeta bölgenin çehresi değişiyor. Ama ülkemizde inşallah yeni yapacağımız keşiflerle doğal gaz ve petrol keşifleriyle, enerjideki dışa bağımlılığımızı düşürerek çok daha güçlü ekonomisi, çok daha kuvvetli, kalkınmış ve müreffeh bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor."

Ülke olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Bayraktar, millet ve devlet olarak şehitlerin hatıralarına hep sahip çıktıklarını ve çıkmaya da devam edeceklerini ifade etti.

- "(İliç'teki toprak kayması) İşçilerimizin üzerinden adeta 10 milyon tonluk o dağı kaldırdık"

Şubat ayında İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasından hemen sonra bölgeye geldiklerini ve kesintisiz bir ay bölgede çalışmaları koordine ettiklerini anlatan Bayraktar, bu süreçte devletin bütün kurumlarıyla elindeki tüm imkan ve kabiliyetleriyle seferber olduğunu belirtti.

Bu süreçte sürekli vatandaşlarla görüştüklerini ve dertleriyle hemhal olduklarını aktaran Bayraktar, "Gazi Meclisimiz de bir araştırma komisyonu kurdu, bu komisyon çok büyük bir titizlikle bu konuyu yakından takip ediyor. Bizler de sahada büyük bir samimiyetle çalıştık, gayret ettik. İşçilerimizin üzerinden adeta 10 milyon tonluk o dağı kaldırdık ve işçi kardeşlerimizin cenazelerini ailelerine teslim ettik, son görevimizi ifa ettik. Artık diyoruz ki can Erzincan bizim ikinci memleketimiz oldu. Çok acılar görmüş bu şehrin insanı ile inanıyorum ki sarsılmaz ve çok derin bir bağ kurduk. Dolayısıyla bu anma merasimi nedeniyle hükümetimiz adına burada sizlerle fahri bir hemşehriniz olarak bulunuyorum." diye konuştu.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.