Polonya Başbakanı Donald Tusk’un Lexus marka şahsi aracı, Sopot’taki özel konutunun önünden çalındı. Devlet Koruma Hizmeti tarafından 24 saat korunan araç, kısa süre sonra Gdansk kentinin Kokoszki semtinde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Başbakan Tusk’un konutunun bulunduğu bölge sürekli gözetim altında olmasına rağmen, araç hiçbir iz bırakılmadan ortadan kayboldu. Polis ekipleri olayın ardından geniş çaplı arama başlattı.

Araç Gdansk’ta bulundu

Çalınan Lexus, Gdansk’ın Kokoszki semtinde park halinde bulundu. Polis aracın güvenli bir alana çekildiğini ve incelemeye alındığını açıkladı.

Polonya polisi, olayın sıradan bir hırsızlık olup olmadığını araştırıyor. Tusk’a yönelik mesaj niteliği taşıyabileceği, yabancı istihbarat servislerinin dahil olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

Devlet Koruma Hizmeti ve güvenlik birimlerinin ihmali olup olmadığı inceleniyor. Araç, Tusk’un eşi Malgorzata Tusk’a ait ve olay sırasında koruma görevlileri araç yakınında bulunuyordu.