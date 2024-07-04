Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, yaz sıcaklarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, vatandaşların alması gereken önlemleri açıkladı.

Prof. Dr. Togan, sıcak havalarda vücuttaki su kaybının arttığını ve bu durumun sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Bol su içmenin, böbrek yetmezliği, halsizlik, baş ağrısı gibi sorunları önlemeye yardımcı olacağını vurguladı.

Yaz aylarında besinlerin çabuk bozulabileceğine dikkat çeken Togan, meyve ve sebzelerin iyi yıkanarak tüketilmesi gerektiğini, et ve süt ürünlerinin uygun saklama koşullarında muhafaza edilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, açıkta satılan gıdaların dikkatli şekilde hazırlanıp tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle kronik hastalığı olanların öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamaları gerektiğini belirten Togan, açık alanlarda bulunulması durumunda şapka takılmasını ve bol su içilmesini önerdi. Ayrıca, güneş çarpması belirtileri görüldüğünde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Gıda zehirlenmeleri durumunda hemen antibiyotik kullanılmaması gerektiğini ifade eden Togan, bilinçsiz antibiyotik kullanımının önlenmesi için hasta bireylerin deneyimli hekimlerden tavsiye almasının önemini vurguladı.

Bu durumlarda direkt doktora başvurun

Vücut sıcaklığının 39 derece ve üzerine çıkması, yoğun terleme, halsizlik gibi belirtilerde vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasının hayati önem taşıdığını belirten Togan, bu durumlarda derhal sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.