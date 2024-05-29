Türkiye'de son dönemde giderek artan başıboş köpek sorunu, siyasi arenada da tartışmalara neden oluyor. Farklı partilerden siyasiler konuya ilişkin farklı çözüm önerileri sunarken vatandaşların güvenliği ve hayvan hakları arasındaki hassas denge korunmaya çalışılıyor.

Uzlaşılan tek bir konu var!

Kamuoyu tarafında gündemi epey meşgul eden konu politikacıların da gündeminden düşmüyor. Vatandaşlarda olduğu gibi başıboş köpeklerin bir sorun teşkil ettiği noktasında siyasi cenahta da bir uzlaşı sağlandığı görülüyor.

Özgür Özel ne söylüyor?

Halkın özellikle sosyal medyadan isyan ettiği başıboş sokak köpek sorunuyla ilgili partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Sokak köpekleriyle ilgili yaşanan güvenlik endişeleri konusunda net bir tutumumuz var. Özellikle sabah erken saatlerde camiye ya da okula giden vatandaşların güvenlik sorunu yaşaması kabul edilemez ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Ancak, bu köpekleri öldürmek isteyenlere karşı açıkça konuşuyorum: 2020 yılında tüm siyasi partilerin katkıda bulunduğu hayvan haklarını koruma komisyonu çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporda, hayvan popülasyonunu düşürme yöntemleri arasında öldürme ya da itlaf gibi öneriler yer almıyor. Bu rapor, hem AK Parti'nin hem de MHP'nin imzasını taşıyor. Bu nedenle, sokak köpeklerinin yaşam haklarının korunması konusunda tüm partiler ortak bir görüşe sahip." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne düşünüyor?

AK Parti'de sokak hayvanlarıyla ilgili gerçekleştirilen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha ne bekliyorsunuz, adım atın" dediği öne sürüldü. Erdoğan daha sonra, "Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkındayım. Yaşanan hadiseler yüreğimizi derinden dağlamıştır." diyerek gerekli adımların atılacağını da açıkladı.

Fatih Erbakan'dan "Sahiplendirilsin" açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise partisine bağlı belediyelerde sokak hayvanlarının mümkün olduğu kadar sahiplendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Belediye başkanları toplantısında konuşan Erbakan, "Sokak hayvanlarının mümkün olduğu kadar sahiplendirilmesi, sahiplenilmeyen ve tehlike arz eden hayvanların da oluşturulacak yüksek standartlı barınaklarda veterinerler gözetiminde hayatlarına devam etmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu: Kavram sadece Türkiye'de var

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Sokak hayvanları insan hayatını tehdit ediyorsa tedbir alınmalı. Sürüler halinde sokakta gezmelerinin önü kapatılmalı. Dünyadaki formüllerden bahsediliyor, onlar hayvan sayıları 300 bin 500 bin olan formüller bizde ise rakam bile bilinmiyor. Sokak hayvanı kavramı sadece Türkiye'de var." diye konuştu.

Bahçeli: Uyutulunca nasıl uyutulacak?

MHP lideri Bahçeli, sokak hayvanları konusunda farklı görüşlerin olduğunu ancak bu soruna çözüm bulmak için bir uzlaşının da olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Farklı farklı düşünenler de var; ama buna bir çözüm üretebilmek için bir ağız birliği de var. Zannediyorum Meclis'te veya hükümet nezdinde konu ele alınacak" dedi. Sorunun çözümüne yönelik önerilen yöntemi tam olarak bilmediğini ifade eden Bahçeli, "Uyutulunca nasıl uyutulacak? Ne kadar uyutulacak? Kaç saat uyutulacak? Kim uyutacak? Sınırı ne kadar? Bunları bilen yok. Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz, öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar, herkes de görür. Tartışma çok farklı konulara gidiyor. İnsanları sevmekten uzak kalanların hayvanları sevmeye yönelmeleri, acaba insanları sevmekteki güçlükten mi kaynaklanıyor? Onu da bilmek lazım" şeklinde konuştu.