AK Parti kaynakları, Meclis gündemine gelecek olan yasa teklifiyle belediyelerin daha fazla sorumluluk alacağını belirtti. Tedbir almayan belediyelerin ödeneklerinin kesilmesi ve belediye başkanları hakkında soruşturma açılması gibi yaptırımlar gündeme gelebilir.

Hayvan bakımevleri zorunlu hale geliyor!

Yasa teklifiyle birlikte, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belirli nüfus kriterlerini karşılayan diğer belediyeler, hayvan bakımevleri kurmak zorunda olacak. Bu bakımevleri, sahipsiz, güçten düşmüş veya tehlike arz eden hayvanların rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi için kullanılacak.

Maliyetler belediyelerin bütçesinden karşılanacak!

Bakımevlerinin maliyeti, belediyelerin bütçe gelirlerinden karşılanacak. Büyükşehir belediyeleri için bu oran binde üç, diğer belediyeler için ise binde beş olarak belirlendi.

"Görevini yapmayan bedelini ödeyecek!"

AK Parti kaynakları, görevini yapmayan belediyelerin bedelini ödeyeceğini vurgularken, başıboş köpeklerden mağdur olan vatandaşların da ilgili belediyelere karşı tazminat davası açabileceğini belirtti.

Ötanazi uygulamasından geri adım yok!

Türkiye gazetesine konuşan AK Partili kaynaklar, bir ay içinde sahiplenilmeyen köpeklere ötanazi uygulanması kararından geri adım atılmayacağını ifade etti.