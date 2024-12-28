Yurt dışına çıkarken ödenen yurt dışı çıkış basılı harç pulu dönemi 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sona eriyor. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus, Ajet ve SunExpress yolculara bilgilendirme yaparken, yurt dışı çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.

1 Ocak itibarıyla sona erecek basılı harç pulu dönemiyle ilgili olarak havayolu şirketleri sosyal medya hesaplarından yolcularına bir bilgilendirmede bulundu.

Yapılan bildirimde, “Yurt dışına çıkış planı yapan misafirlerimizin dikkatine, 1 Ocak 2025’ten itibaren, basılı yurt dışı çıkış harç pulu uygulaması sona erecektir. Yurt dışı çıkış harç pulu ödemelerinizi Dijital Vergi dairesi, GIB mobil uygulaması, Anlaşmalı bankalar, PTT ve Vergi dairelerinde yapabilirsiniz. Harç pulu uygulaması yalnızca Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile seyahat eden yolcular için geçerli olduğunu hatırlatırız” denildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre 500 lira olan yurt dışı çıkış harcı 1 Ocak itibarıyla 710 liraya yükseltildi.