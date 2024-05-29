Basın İlan Kurumu'nun 32. Dönem 6. Genel Kurul Toplantısı'nda, ilan ve reklam gelirlerindeki azalma değerlendirildi. Genel Müdür Cavit Erkılınç, sektörün acil bir çözüm bulmasının gerektiğini vurguladı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, sektörün ilan ve reklam gelirlerindeki düşüşe karşı gerçekçi çözümler bulması gerektiğini vurguladı.

Basın İlan Kurumu'nun 32. Dönem 6. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Cavit Erkılınç'ın konuşmasıyla başladı. Erkılınç, mevzuata uygun internet haber sitelerinin 1 Nisan 2023'ten itibaren resmî ilan ve reklam yayınlamaya başlayarak önemli gelirler elde ettiğini belirtti.

2024'te reklam gelirleri 4 milyar TL'yi bulacak

Genel Müdür Erkılınç, 2024 yılında dijital yayınlara 1,5 milyar TL’nin aktarılacağını, gazete ve dergilerle birlikte toplam ilan ve reklam gelirlerinin 4 milyar TL’ye ulaşacağını açıkladı. "Bu destekle nitelikli yayıncılığı önceliyor ve istihdamı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Resmî ilan dağıtımında şeffaflık ve tarafsızlık vurgusu

Erkılınç, internet haber sitelerinin trafik ölçümü için geliştirilen BİK Analitik yazılımının önemine değindi. Bu yazılımın adil ve tarafsız dağıtımı sağladığını belirterek, "Tık avcılığı yerine nitelikli içerikleri önceliyoruz" diye ekledi. BİK Analitik’in uluslararası TS ISO/IEC 25051 Standardı Belgesi'ni aldığını ve güvenilirliğini pekiştirdiğini ifade etti.

Sahte trafiğe geçit yok

Sahte trafik alan internet haber siteleriyle daha etkili mücadele edeceklerini belirten Erkılınç, "İyi yayıncılık yapan sitelerimiz müsterih olsun. Hak edenle etmeyeni ayıracağız" dedi.

Erkılınç, Basın İlan Kurumu'nun kamu kaynaklarını objektif ölçütlerle okunan ve görünen yayınlara aktardığını belirtti. "Anayasal özgürlüklerle kurum mevzuatını karıştırmamalıyız" diyerek, resmî ilan yayımlamanın belirli şartlara bağlı olduğunu hatırlattı.

Kurumun faaliyetlerini komisyon gelirleriyle yürüttüğünü belirten Erkılınç, bu gelirlerin kaldırılması taleplerine yönelik eleştirilerde bulundu. "Bağımsız karar mekanizmalarımız sekteye uğrar" dedi.

Sektör gerçekçi çözüm bulmalı

Erkılınç, bazı illerde gazete sayısının azalmasının ticari bir mesele olduğunu vurguladı. "Reklam gelirleri azalıyorsa, basınımızın gerçekçi bir çözüm bulması şart" dedi. Ankara'da gazete sayısının dörde düşmesiyle gelirlerin artacağını ve nitelikli yayıncılığın önünün açılacağını belirtti.

Genel Kurulda yeni dönem

Konuşmaların ardından başkanlık divanı heyeti seçimi yapıldı, yönetim ve denetim raporları okundu. İlan, hukuk ve mali işler komisyonları çalışmalara başladı. Genel Kurul toplantısı, 31 Mayıs 2024’te tamamlanacak.