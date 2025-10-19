Cavit Erkılınç’ın emekliye ayrılmasının ardından Genel Müdürlüğe Abdulkadir Çay atanırken, kurumun deneyimli isimlerinden İbrahim Delibaş Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Basın İlan Kurumu’nda (BİK) bir süredir devam eden yönetim değişikliği süreci, yeni atamalarla birlikte netleşti. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Genel Müdürlük görevine Abdulkadir Çay getirildi. Bu gelişmenin ardından toplanan BİK Yönetim Kurulu, kurumun üst düzey kadrosundaki ikinci önemli ismi de belirledi.

Kurumun farklı birimlerinde uzun yıllardır görev yapan ve iç işleyişe hâkimiyetiyle tanınan İbrahim Delibaş, Yönetim Kurulu kararıyla Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Delibaş’ın kurum içinden gelen tecrübesiyle yeni yönetimde etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Genel Müdür Abdulkadir Çay ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş’ın öncülüğünde şekillenecek yeni yönetimin, Basın İlan Kurumu’nun çalışma alanlarını geliştirmeye, kurumun hedeflerini güçlendirmeye ve sektöre yönelik hizmetleri çeşitlendirmeye odaklanacağı ifade ediliyor.

Bu atamalarla birlikte, Basın İlan Kurumu’nda yeni bir yönetim dönemi resmen başlamış oldu.