Bodrum’da "Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi" tarafından dün düzenlenen kıyı işgallerine karşı yapılan pankartlı eylemde, basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı büyük tepki topladı. Eylemde, otel yetkililerinin müdahalesi sonucu çıkan arbedede, basın mensuplarının kameralarına ve telefonlarına vuruldu, görev başındaki polislere de fiziki müdahalede bulunuldu.

Görüntüler sosyal medyada yankı buldu

Eylem sırasında yaşanan arbede anları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eylemcilerin kamuya ait alanları işgal eden otel yetkililerine karşı direnişi, vatandaşlardan da büyük destek gördü. Ancak olayın çirkin yüzü, basın mensuplarına yönelik saldırı ile ortaya çıktı. Kameralara yapılan müdahaleler ve fiziki saldırılar, basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendirildi.

Gazeteciler olay yerinde saldırıyı kınadı

Olayın ardından Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan öncülüğünde bir araya gelen basın mensupları, saldırının gerçekleştiği alanın yakınında bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına, saldırıya maruz kalan gazeteciler Hamdi Yörür, Yaşar Anter, Fatih Bozoğlu ve çok sayıda meslektaşları katıldı. Açıklamanın ardından, basın mensupları alkışlarla yaşanan olayı protesto ederek bölgeden ayrıldı.

Basın mensuplarından ortak tepki

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, yaptığı açıklamada, “Bizler kamuoyu yararına gece gündüz demeden işimizin başında olan insanlarız. Görevimizin bilincinde, yaptığımız işin kamuoyu vicdanı açısından hassasiyetini bilen ve sadece mesleğimiz olan gazetecilik yapmaya çalışan emekçileriz. Dün Torba sahilinde meydana gelen olay karşısında derin üzüntü yaşadık. Meslektaşlarımıza yapılan bu çirkin saldırıyı lanetliyorum” dedi.

"Bizler kamu görevlisiyiz"

Kent Haber muhabiri Hamdi Yörür, yaşanan olay karşısında derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Bizler kamu görevi yapıyoruz. Halkın haber alma hakkı için çalışıyoruz. Bu görevi yaparken zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Bu bizi üzüyor, dilerim bu son olsun” dedi.

"Gazeteci objektif olmalı"

Gazeteci Yaşar Anter, objektif ve tarafsız haber yapmanın önemine vurgu yaparak, “Gazeteci olay yerine gittiği yerde, görevini tam anlamıyla yaparken objektif olmak zorunda. Amacımız burada taraf tutmak değil, olayları doğru biçimde kamuoyuna aktarmaktı. Basına yapılan bu şiddetli saldırıyı kınıyoruz” diye konuştu.

"Bu ilk değil"

Gazeteci Fatih Bozoğlu ise, “Bu ilk defa yaşadığımız bir şey değil. Daha önce de benzer olaylarla karşılaştık. Basına saldırdığınızda aslında kendinize, topluma ve polise saldırmış oluyorsunuz. Bu tür olayların olmaması önemli ama mesleki dayanışmamızın da güçlü olduğunu görmek sevindirici,” dedi.