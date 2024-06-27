Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimi, kentteki basın mensuplarının konut sahibi olması ve her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışanlara birer maaş ikramiye verilmesi için önemli adımlar attı.

AGC yönetimi, Önder Artuk başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantısında üyelerinin katılımıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Artuk, basın mensuplarının konut sahibi olma talepleri doğrultusunda önemli girişimlerde bulunduklarını ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey'in Ankara'da ilgili çevrelerle temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Artuk, bu girişimlerin yakın zamanda sonuçlanarak basın mensupları için konut müjdesi verme konusunda heyecanlı olduklarını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, basın sektörünün saygınlığını artırmak ve çalışanların bilinç düzeylerini geliştirmek amacıyla eğitim çalışmalarının planlandığı ve etik kurul oluşturulması kararı alındı. AGC yönetim kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey ise toplantıda, basın çalışanlarına her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda birer maaş ikramiye verilmesi önerisini gündeme getirdi. Başkan Artuk ise bu teklifin yönetim kurulunda değerlendirileceğini belirtti.