Her yıl 24 Temmuz'da kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı, bu yıl da gündemdeki yerini aldı. Basına uygulanan sansürün kaldırılmasıyla gazeteciler açısından 'bayram' ilan edilen bu özel günde, bağımsız bir medyanın toplumun doğru inşası için önemi vurgulanır. İşte, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın kısa tarihçesi:

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedir, neden kutlanır?

Padişah II. Abdülhamit'in saltanatı sırasında "İstibdat dönemi" diye adlandırılan dönemde, gazeteler ancak sansür memurlarının denetiminden geçtikten sonra yayımlanabiliyordu. Ancak, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü, İstanbul’da çıkan bir avuç gazete, sansürcüleri içeri sokmama ve gazetelerini sansüre yollamadan basma kararı aldılar. Bu olay, 24 Temmuz'un “Basın Bayramı” olarak kutlanmasına vesile oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, “Basın, milletin müşterek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” sözleriyle, basının bağımsız olmasının toplumun şekillenmesine olan büyük katkısını vurgulamıştır.

"Demokratik bir toplum bağımsızlıkla olur"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Demokratik bir toplumun inşası ve gelişerek varlığını sürdürebilmesi ancak bağımsız hareket edebilme yeteneğine sahip medya kuruluşlarının varlığı ile mümkündür. Toplumlarda bireylerin özgür düşünceye sahip olduklarının başlıca göstergesi, farklı fikirleri taşıyan medya kuruluşlarının mevcudiyetidir.Bütün çabalarımızın daha da anlamlı hale gelmesi ancak siz değerli basın mensuplarının gerçekleri korkmadan dile getirmesi; milletimizin ortak değerlerine saygılı, millî menfaatlerimize uygun yayıncılık anlayışını benimsemesiyle mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, büyük gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.”