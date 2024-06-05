Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşanan korkunç olayın ardından, avukat Hüseyin B.'nin başından tabancayla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. 46 yaşındaki avukatın özel hastanede geçirdiği ameliyatın ardından Muğla'ya sevk edildiği ve şu an hayati tehlikesinin sürdüğü belirtiliyor.

Çalışmalar titizlikle sürüyor

Olayın detaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Hüseyin B.'nin ruhsatlı tabancasıyla intihara teşebbüs ettiği tespit edildi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayın arka planını aydınlatmak için polis ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, avukatın son telefon görüşmelerini yaptığı kişilerin ifadesinin alınacağı öğrenildi.