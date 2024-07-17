Ankara'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında dün çıkan kavgada tabanca ile başından vurularak ağır yaralanan Ulaş Birliker (21) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ulaş Birliker, henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla başından vurularak yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Birliker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan ve kimlikleri belirlenen E.K., C.Y. ve Ö.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve C.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.K.'nin ise polis merkezinde sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Hastanede öldü

Bu arada hastanede yoğun bakım servisinde tedavi gören Birliker, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti. Ulaş Birliker'in cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ulaş Birliker'in vefat haberini alan yakınları oturdukları mahallede taşkınlık çıkardı. Birliker'in öldürülmesine öfkelenen yaklaşık 50 kişilik grup, aynı bölgede oturdukları Güventepe Mahallesi'nde bulunan karşı tarafın ev ve iş yerlerine saldırdı.

Birliker'in yakınları yanlarında bulundurdukları tabancayla dükkânlara doğru ateş açtı, taş ve sopalarla işyerlerinin camlarını kırdı. Sesleri duyan mahalledekileri polise haber verdi.

Çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Polisleri'nin geldiği mahallede giriş-çıkışlar kapatıldı. Bir süre sonra Birliker'in yakınları, polis görevlilerince ikna etmesiyle dağıldı. Kapatılan yol ise araç ve yaya trafiğine açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.