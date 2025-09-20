Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tarlasına incir toplamaya giden bir çiftçi, açlıktan bitkin düşen şahini buldu. Kuşa su içirip evine götüren çiftçi, daha sonra ciğer dürümle besledi.

Bitkin halde bulundu

Çiftçi Ali Kötüğ, incir toplamak için gittiği tarlasında uçamayan şahini fark etti. İlk müdahale olarak kuşa su içiren Kötüğ, ardından evine götürdü.

Ciğer dürümle beslendi

Şahinin kanatlarında herhangi bir kırık olmadığını, yalnızca açlıktan dolayı halsiz kaldığını belirten Kötüğ, durumu şu sözlerle anlattı:

“İncir toplamaya gitmiştik, kanalda uçamayan şahini görünce yakaladım. Su verdim, içti ama hala kendine gelemedi. Evde et verecektik ama danıştığımız kişiler ciğer sevdiğini söyledi. Bunun üzerine ciğer dürüm sipariş ettik. Yedikten sonra toparladı. Allah izin verirse eski yaşamına dönecek.”

Doğaya bırakılacak

Şahinin güç topladıktan sonra tekrar doğal yaşamına bırakılacağı ifade edildi.