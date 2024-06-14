Başkan ünlü mesajında, babaların fedakarlığın ve karşılıksız sevginin simgesi olduğuna dikkat çeken Başkan Ünlü, babaların aile içindeki önemli rollerine vurgu yaptı.

Başkan Ünlü, “Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamaktadır. Babalarımız; bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımızdır” ifadelerini kullandı.

Babaların sadece Babalar Günü’nde değil, her zaman sevgi, saygı ve vefa duygusuyla anılması gerektiğini belirten Başkan Ünlü, “Babalarımıza layık iyi birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek, hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur. Bu duygularla başta kıymetli babam olmak üzere tüm babaların, baba adaylarının ve bu duyguyu yüreğinde hisseden herkesin Babalar Günü’nü kutluyor, aramızdan ayrılanları saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.