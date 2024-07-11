Başkan Acar Ünlü, belediye personeliyle sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyor. Bu sabah da Fen İşleri Müdürlüğü işçileriyle kahvaltıda buluşan Ünlü'ye, etkinlikte Fen İşleri Müdürü Özgür Han da eşlik etti. İşçilerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Ünlü, sahada karşılaştıkları sorunları dinledi ve belediye projelerinin hayata geçirilmesinde emeği geçen personelin önemine vurgu yaptı.

"Hep birlikte çalışacağız"

Başkan Ünlü konuşmasında, Marmaris'in daha yaşanabilir bir şehir olması için personelin katkısının büyük olduğunu belirterek, "Hep birlikte nice güzel projelere imza atacağız. Sizlere olan güvenim tam, Marmaris'e hizmet etmek için birlikte çalışacağız" dedi. Ayrıca belediye işçilerinin ekonomik koşullarını iyileştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve personelin her zaman kendilerine gelip sorunlarını iletebileceğini vurguladı.