Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, kentte konut sahibi olan vatandaşlara yönelik olarak "Hedef 50 Bin!" sloganıyla dikkat çeken bir kampanya başlattı. Başkan Kırgöz, birinci ikametgahlarını Dikili'ye taşımaları için çağrıda bulundu.

Dikili Belediyesi’nden hizmet kalitesini artırma hamlesi

Dikili Belediyesi, ilçede hizmet kalitesini artırmak ve imkanları genişletmek amacıyla yeni bir kampanyaya imza attı. "Hedef 50 Bin!" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, kentteki tüm billboardlar kampanya afişleriyle donatıldı, yazlık sitelerde el ilanları dağıtıldı ve sosyal medya platformlarında geniş çaplı paylaşımlar yapıldı.

Başkan Kırgöz’den Dikili’nin cazibesine vurgu

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, kampanyanın detaylarını açıklarken, kentin güzelliklerine ve artan cazibesine vurgu yaptı. Başkan Kırgöz, "Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı olan Dikili, uzun sahil şeridi, eşsiz koyları ve yeşilin tüm tonlarını barındıran doğal güzellikleri ile büyük bir cazibe merkezi haline geldi. Şu an itibarıyla Dikili'nin nüfusu 48.417, ancak yazlık sitelerde yaşayan vatandaşlarımızın gelmesiyle bu sayı yaz döneminde 350 bine ulaşıyor" dedi.

Daha iyi hizmet için nüfus hedefi: 50 bin

Kırgöz, kentte daha iyi hizmet sunabilmek için nüfusu 50 bine çıkarma hedefiyle bu kampanyayı başlattıklarını belirtti. "Daha iyi ve verimli hizmetler sunabilmek adına, Dikili'de konut sahibi olan vatandaşlarımıza birinci ikametgahlarını Dikili'ye taşımaları için çağrıda bulunuyoruz. Nüfusumuz 50 bine ulaştığında, ilçemizin imkanları ve olanakları da artacak. Hep birlikte, Dikili'yi hak ettiği konuma taşıyacağız ve kazanan Dikili olacak" diye ekledi.