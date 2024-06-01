Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin geleceğine ışık tutacak bir dizi önemli kararı içeren "Balıkesir Dönüşüm Kongresi"ni başarıyla tamamladı. Kongreye Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları da destek verdi. Başkan Akın, "Balıkesir, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak" dedi.

Kuvayı Milliye'nin ve Cumhuriyetin ruhuna uygun olarak düzenlenen kongre, şehrin bütün paydaşlarını bir araya getirerek, Balıkesir'in geleceğine dair kapsamlı bir vizyon oluşturdu. Kongrede; kentsel sorunlar, katılımcılık, şeffaflık ve iş birliği gibi ilkeler üzerinde duruldu.**

Balıkesir, Türkiye'nin öncü kentlerinden biri haline gelecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kongreye canlı bağlantıyla katılarak iklim değişikliği ve şehir planlaması konusunda önemli uyarılarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dönüşümün çok yönlü bir talep olduğunu vurgulayarak, Balıkesir'in gelecekteki başarısını destekledi.

Başkan Ahmet Akın, kongrede yapılan çalışma gruplarına 600'den fazla kişinin katıldığını belirterek, şehrin kalkınması için atılacak adımları açıkladı. Balıkesir'in, sürdürülebilir bir gelecek için önemli kararlar alacağına dikkat çekti.

Balıkesir'in geleceği için atılan bu adımların, şehre yeni bir soluk getireceği ve Türkiye'nin öncü kentlerinden biri haline geleceği belirtiliyor. Ahmet Akın, Balıkesir'in gelişimi için kapsamlı bir yol haritası çizdiklerini ifade ederek, halkın desteğiyle şehrin geleceğini şekillendireceklerini vurguladı.