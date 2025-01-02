Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 8-18 yaş aralığındaki yetenekli Roman çocuklar için Türkiye’nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası’nı kuruyor. Başvurular 15 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Türkiye'nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası kuruluyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Romanların doğal müzik yeteneklerini keşfetmek ve bu yetenekleri geliştirmek için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Müziğin çocukların gelişimine katkısına dikkat çeken Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimde, sağlıkta, kültürde, sporda ve müzikte projeler geliştirerek çocuklarımızın geleceğine dokunuyoruz. Müziğin, spor gibi çocuklar üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Amacımız çocuklarımızı müzikle tanıştırmak ve bu sayede hayatlarına olumlu bir katkı sağlamak."

Akın, projeyle ilgili iddialı bir hedef de ortaya koydu:

"Türkiye’nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası olarak yola çıktık ama hedefimiz dünyanın en büyüğü olmak. Roman çocuklarımızı bu orkestrada bir araya gelmeye davet ediyorum."

Roman çocuklar için fırsat kapısı

Proje, yalnızca müzikal yeteneklerin geliştirilmesiyle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacak. Projeye katılan çocuklar profesyonel eğitmenlerden ders alma şansı yakalayacak.

Başvuru için son tarih: 15 Ocak 2025

Roman çocuklarının, Türkiye’nin en büyük orkestralarından bir parçası olmak için başvurularını 15 Ocak 2025’e kadar yapmaları gerekiyor.