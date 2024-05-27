Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kırsal mahallelerde düzenlenen Hıdırellez hayırlarına katılarak vatandaşlarla buluştu.

Kırsal mahallelerde büyük ilgi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz hafta sonu Karesi ilçesi Tatlıpınar, Altıeylül ilçesi Halalca ve Balya ilçesi Yenikavak mahallelerinde gerçekleştirilen Hıdırellez hayırlarına katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Akın, tüm katılımcılarla sohbet ederek ihtiyaçları yerinde tespit etti.

At yarışı heyecanı

Halalca kırsal mahallesinde düzenlenen hayır yemeklerinden sonra gerçekleştirilen at yarışına katılan Başkan Akın, davul ve zurna eşliğinde yarışı başlatarak sonuna kadar izledi.

Kırsal mahallelere özel ilgi

Balıkesir’in her köşesinin kendisi için özel bir yeri olduğunu belirten Başkan Ahmet Akın, “Balıkesir benim ailem. Bu şehrin her köşesi benim yuvam. Hıdırellez hayırlarında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Kırsal mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyorum çünkü en çok onlar ihmal edildi. Yaşam standartlarını yükseltecek hizmet ve yatırımlarımızı hayata geçireceğiz,” dedi.