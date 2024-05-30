Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim döneminde söz verdiği Halk Günü Buluşmaları'nın ikinci durağında Edremit’i ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Akın, Edremit’in her yönüyle hak ettiği değeri göreceğini belirtti.

Edremit’in potansiyeli vurgulandı

Başkan Ahmet Akın, Edremit’in sahip olduğu doğal güzelliklere dikkat çekerek, "Edremit’imiz; doğası, Kazdağları, denizi ve kumsallarıyla büyük bir potansiyele sahip. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için var gücümüzle çalışacağız. Edremit, Büyükşehir Belediyesi’nden hak ettiği değeri her zaman görecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların talepleri dinlendi

Halk Günü Buluşması'nda Edremitlilerle birebir görüşmeler yapan Başkan Akın, vatandaşların taleplerini dinledi ve sorunlarına çözüm bulmak için gerekli adımların atılacağını belirtti. Akın, belediye olarak Edremit’in gelişimi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Edremit için gelecek vizyonu

Başkan Ahmet Akın, Edremit’in geleceği için planladıkları projeleri de paylaşarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak, Edremit’in turizmden tarıma, alt yapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda hak ettiği hizmeti almasını sağlayacağız. Edremit’in güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak ve ekonomisini canlandırmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Halk Günü Buluşmaları devam edecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Halk Günü Buluşmaları, Başkan Akın’ın farklı ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinlediği önemli bir platform olmaya devam edecek. Edremit ziyaretiyle başlayan süreç, diğer ilçelerde de sürdürülecek ve tüm Balıkesir halkının taleplerine çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilecek.