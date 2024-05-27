Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yakupköy halkına verdiği kanal temizliği sözünü yerine getirdi. Yıllardır hem kötü kokusu hem de çevre kirliliği ile vatandaşları rahatsız eden kanal, BASKİ ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

Yakupköy halkı memnun

Yapılan temizlik çalışmalarından büyük memnuniyet duyan Yakupköy Mahallesi sakinlerinden Mehmet Akşit, Başkan Ahmet Akın’a teşekkürlerini iletti. Akşit, "Yapılan dere temizliği bizim yararımıza. Kokulardan arınacağız. Kokuyor, hakikaten kokuyor" ifadelerini kullandı.

Çevre sağlığı için önemli bir adım

Kanal temizliği, çevre sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Uzun süredir kirlilik ve kötü kokuyla mücadele eden Yakupköy halkı, bu temizlik çalışmasıyla rahat bir nefes alacak.