Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aralık ayı encümen toplantısında belediyelerin karşı karşıya olduğu mali sorunları değerlendirdi. SGK ve vergi borçları ile bütçe sıkıntılarına dikkat çeken Başkan Aras, "Kurumlar arasında çatışma yerine uzlaşıya dayalı bir çözüm yolu bulunmalı" dedi.

Belediyenin mali sorunları

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Aralık ayı encümen toplantısı, İzmir Bergama Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Aras, 2024 yılının değerlendirmesini yaparken, belediyelerin SGK ve vergi borçları nedeniyle karşılaştığı sıkıntılara değindi. Başkan Ahmet Aras, "Belediyelerimizin bütçesi son yıllarda ağır bir baskı altında. Dolar kuru, akaryakıt fiyatları ve diğer maliyetlerdeki artışlar belediyeleri yönetilemez bir bütçe ile karşı karşıya bırakıyor. Çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Belediyeler merkezi bütçeden desteklenmeli"

Ahmet Aras, belediyelerin merkezi bütçeden pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Turizm ve göç nedeniyle nüfusumuzun çok üzerinde hizmet veriyoruz. Resmi nüfus verilerinden bağımsız olarak, merkezi bütçeden daha fazla kaynak aktarılması gerekmektedir" dedi.

Yerel yönetimlerin gelir sorunları

Toplantıda, Selçuk Belediyesi’nin bütçesine katkı sağlayan otopark gelirinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesi de gündeme geldi. Aras, "Selçuk Belediyesi’nin gelir kaybı büyük bir sorun. Bu tür gelir kaynaklarının yeniden yerel yönetimlere devredilmesi için ortak mücadele verilmeli" diye konuştu. 2025 yılı genel kurulunun Bodrum’da düzenleneceğini açıklayan Başkan Aras, belediyelerin mevzuat ve görev başı eğitimlerle destekleneceğini belirtti. Aras, "Belediyeler arasında iş birliği ve ortak akıl ile daha başarılı olacağımıza inanıyorum" diye aktardı.

Yeni yıl dilekleri

Başkan Aras, toplantı açılışında Balıkesir’deki patlama ve Muğla’daki helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti. Toplantı sonunda ise, "2024 yılını kapatırken tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz" ifadelerini kullandı.