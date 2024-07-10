Muğla Büyükşehir Belediyesi, TED Üniversitesi, EGET Vakfı ve TOVAK Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Doğayla Yaşam Akademisi’ne 20 kız üniversite öğrencisi katıldı. Program, Marmaris Turunç Mahallesi'nde gerçekleşiyor ve ekolojiye dair farkındalık geliştirmeyi hedefliyor. Başkan Aras, öğrencilerle vakıf başkanlarıyla bir araya gelerek gelecekteki işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kadın ve çocuk hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Kadın ve ekoloji temasının önemine vurgu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ziyarette; “Teması kadın ve ekoloji olan eğitim programı benim de çok önem verdiğim konuları kapsıyor. Öğrencilerimizin farklı üniversitelerden ve farklı bölümlerden oluşturulmuş olması da çok güzel. Kıymetli hocalar eşliğinde düzenlenen bu eğitim çalışmalarının devamlılığını dilerim. Bu tarz çalışmalarda üniversiteler, vakıflar ile işbirliği içerisinde ilerlemekten çok mutluyum. Gelecek yıllarda da benzer çalışmaların devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.