Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, basında sansürün kaldırılışının 116. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 24 Temmuz 1908, basın tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır; bu tarihte sansür memurları gazetelerden çıkarılmış ve gazeteler 32 yıl sonra ilk kez özgür bir şekilde yayınlanmıştır. Sansürün kaldırıldığı bu an, istibdat dönemi ve ağır sansür sürecinin sona erdiği bir gün olarak tarihe geçmiştir. Ancak, bu tarih aynı zamanda basın özgürlüğü için mücadelenin devam etmesi gerektiğini hatırlatmaktadır.

Basın özgürlüğü, toplumun özgürlüğü demektir

Başkan Aras, basının özgürleşmesinin tüm bireylerin özgürleşmesinin anahtarı olduğunu belirtti ve doğru haberlerin kamuoyunu bilgilendirmedeki önemini vurguladı. Aras, "Basının özgürleşmesi, hepimizin özgürleşmesinin anahtarıdır. Diğer yandan, doğru haberlerle kamuoyunu bilgilendirmek de gazetecilerin temel sorumluluğundadır," diyerek, bu sorumluluğu ömürleri boyunca yerine getiren gazetecileri anarak, Uğur Mumcular, Abdi İpekçiler ve Metin Göktepeler gibi isimlere minnettarlığını ifade etti.

Basın emekçilerine Atatürk'ün sözleriyle bayram mesajı

Başkan Aras, çağdaş ve özgür yarınlar için, özgür kalemi olan ve kendi özgürlüğü için mücadele eden basın emekçileriyle 24 Temmuz Basın Bayramı'nın kutlanmasını temenni etti. Ayrıca, tüm vatandaşları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir." sözlerine kulak vermeye davet etti.