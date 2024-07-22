Başkan Ahmet Aras Şampiyon Okçularla Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan okçularla buluştu. Aras, "Başarı tesadüf değildir. Daha büyük başarılara imza atacağınızdan eminim" dedi.

Avrupa şampiyonu okçularla kahvaltı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Romanya’da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda büyük başarıya imza atan okçularla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz ve okçuların aileleri de katıldı. Başkan Aras, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Daha büyük başarılara imza atacağınızdan eminim. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Avrupa şampiyonu takımlar

Romanya'da düzenlenen şampiyonada, Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularının da yer aldığı U21 ve U18 takımları Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun ise bireyselde Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Burun, "Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye aktardı.

"Hayaller gerçek oldu"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Antrenörü Dr. Ejder Sözen, "Bir hayalle başladığımız hikaye buralara kadar geldi. 5 sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Başkanımız Ahmet Aras’a destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu ekibin Türkiye’de bir benzeri yoktur. Tüm sporcularımla gurur duyuyorum" dedi.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Sporcularımız önce Bencik Mahalle’mizin, sonra Yatağan ilçemizin, ardından Muğla’nın ve son olarak Türkiye’nin gururu oldular. Hepsini canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.