Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 11.30'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle ilk 100 günün projelerini kamuoyuna tanıtacak.

Başkan Aras, İlk 100 Günde Yapılan Projeleri Anlatacak (2)

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra başlattığı projelerin detaylarını paylaşacak. Seçim vaatlerinin gerçekleşme durumu ve tamamlanan hizmetler hakkında bilgi verecek olan Aras, Muğla'nın gelişimi ve belediyenin vizyonuna dair önemli ipuçları sunacak.

Başkan Aras, İlk 100 Günde Yapılan Projeleri Anlatacak (3)

Vatandaşlardan yoğun ilgi bekleniyor

Vatandaşların büyük ilgi göstermesi beklenen tören, Başkan Aras’ın yönetimindeki belediyenin hizmet anlayışını ve attığı adımları gözler önüne serecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11:30'da başlayacak olan bu etkinlik, aynı zamanda Muğla’nın geleceği için yapılan çalışmaları da detaylandıracak.

Muğla Valisi Akbıyık, kentteki asayiş olayları hakkında açıklamada bulundu: Muğla Valisi Akbıyık, kentteki asayiş olayları hakkında açıklamada bulundu:

Başkan Aras, İlk 100 Günde Yapılan Projeleri Anlatacak (5)

Editör: Büşra Babur