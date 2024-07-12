Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 11.30'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle ilk 100 günün projelerini kamuoyuna tanıtacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra başlattığı projelerin detaylarını paylaşacak. Seçim vaatlerinin gerçekleşme durumu ve tamamlanan hizmetler hakkında bilgi verecek olan Aras, Muğla'nın gelişimi ve belediyenin vizyonuna dair önemli ipuçları sunacak.

Vatandaşlardan yoğun ilgi bekleniyor

Vatandaşların büyük ilgi göstermesi beklenen tören, Başkan Aras’ın yönetimindeki belediyenin hizmet anlayışını ve attığı adımları gözler önüne serecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11:30'da başlayacak olan bu etkinlik, aynı zamanda Muğla’nın geleceği için yapılan çalışmaları da detaylandıracak.