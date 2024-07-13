İzmir'de meydana gelen elektrik kaçağı sonucu iki vatandaşın hayatını kaybetmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, sorumluların yargılanması gerektiğini vurgulayan sert açıklamalarda bulundu.

Ahmet Sevim'den sert açıklama

Ahmet Sevim, yaşanan trajik olayla ilgili yaptığı açıklamada, altyapı eksikliklerinin ve ihmallerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Basit bir elektrik kaçağı nedeniyle iki insanın hayatını kaybetmesi, altyapıları dizayn edenlerin cebine 3-5 kuruş fazladan kalacak diye insanların hayatlarının son bulması kabul edilemez. Bu olayın tüm sorumluları yargılanmalı, ancak mevcut AK Parti iktidarında bunun gerçekleşmeyeceğini biliyoruz" dedi.

Sorumluluk vurgusu

Sevim, iktidara geldiklerinde bu tür ihmallerin en ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti: "İktidara geldiğimizde, bu tür ihmallerin ve sorumsuzlukların en ağır cezaya çarptırılması için gerekli tüm çabayı göstereceğiz."

Trajik mesaj

Ölen vatandaşlardan birinin sosyal medya paylaşımında "Bir ülkeyi tanımak için o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" ifadesi, toplumda derin bir yankı uyandırdı. Sevim, bu tür trajik kazaların kabul edilemez olduğunu ve iktidarlıkları döneminde tek bir vatandaşın bile bu tür olaylar nedeniyle hayatını kaybetmemesi gerektiğini belirtti.