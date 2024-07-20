Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kızını TBMM’ye işe almasına yönelik eleştirilerde bulundu. Sevim, bu tür uygulamaların son bulması gerektiğini vurguladı.

"Torpil ve haksızlık dönemi bitecek"

Sevim, basın toplantısında şunları söyledi: “Mustafa Destici’nin kızını TBMM’ye işe alması bizi şaşırtmadı. Bu tür uygulamalar, ülkemizin geldiği noktayı gösteriyor. Devletin malı deniz, yemeyen domuz anlayışını sona erdireceğiz. İşe alımlarda liyakat yerine torpil yapılması, adaletin yok olmasına neden oluyor. Liyakatsiz kişilerin haksızlıkla elde ettikleri malvarlıklarına el koyacağız ve milletimize iade edeceğiz. Sayın Destici’ye soruyorum: Vicdanınız rahat mı? Gençler işsizlikle boğuşurken, bu tür haksızlıklar siyasi ahlakınıza uygun mu? Vatandaşlarımız müsterih olsun, bu adaletsizliklerin bedeli ödetilecektir.”