Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm milletimizin ve İslam âleminin kandilini tebrik etti. Başkan Sevim, bu özel geceyi, manevi zenginliğin artırıldığı ve birlik beraberlik duygularının güçlendiği bir zaman olarak nitelendirdi.

Başkan Ahmet Sevim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üç ayların içerisinde idrak edeceğimiz mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandili’ne erişmenin manevi huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilir. Peygamberimizin mucizelerle dolu bu kutlu yolculuğu, İslam âleminde büyük bir anlam ve öneme sahiptir. Bu mübarek geceler, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin pekiştiği, manevi dünyamızın aydınlandığı eşsiz zaman dilimleridir. Ramazan’a daha arınmış bir şekilde ulaşmamıza vesile olan bu anlamlı geceyi en güzel şekilde değerlendirelim.

Miraç Kandili’nin birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, ülkemiz ve tüm insanlık için barışa, huzura ve güzel başlangıçlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”