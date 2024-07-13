Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için yayınladığı taziye mesajında; Türkiye için büyük bir sorun olan terörün asla barışçıl yöntemlerle çözülemeyeceğini vurguladı.ANKRA (İGFA) - Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için taziye mesajı yayınladı

Başkan Sevim, mesajında; “Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde EYP patlaması neticesinde 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit oldu. Talay’ın şehit olduğu haberi ile bir kez daha yüreğimiz yandı.

Terör sorunu nedeniyle binlerce askerimizi şehit verdik. Terör ülkemiz için büyük bir sorun. Terör asla barışçıl yöntemlerle çözülemez. Cumhuriyet Ve Adalet Partisi iktidarında Terörü besleyen kaynaklarla birlikte operasyonlar düzenleyerek teröristleri, ülkemiz üstünde kötü emelleri olanları yok edeceğiz. Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’a Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz” dedi.

Kaynak: igf