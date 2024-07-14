Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Erdek’in Gedeve bölgesinde zeytin ağaçlarının sulanmasının yetersiz olduğu tespit edilen alanlar için BASKİ’ye talimat verdi. Kısa sürede tamamlanacak olan çalışmalar sayesinde 20 hektar daha zeytinlik alan tarımsal suyla buluşacak.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Erdek’in Gedeve bölgesinde bulunan mevcut sulama alanlarına ilave olarak 20 hektar daha alanın suyla buluşmasına vesile oldu. Erdek Ziraat Odası Başkanı Mustafa Saçıl’ın öncülüğünde tespit edilen bölgelere gerekli malzemeler ve sulama ekipmanları sağlandı. Başkan Akın’dan ekipman talebinde bulunduğunu ve Başkan Akın’ın istenen taleplere hemen dönüş yaptığını dile getiren Saçıl “Öncelikle ilgisi için Belediye Başkanı Ahmet Akın’a; daha sonra da Koordinatör Murat Karakoyun’a ve BASKİ personeline, çiftçiler adına teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah” diye konuştu.

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